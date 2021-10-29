МВД нашло ружье и охотничий билет на имя Рашкина в Саратовской области

Фото: Пресс-центр МВД России

Охотничий карабин и разрешение на имя депутата Госдумы Валерия Рашкина найдены в Саратовской области на месте разделки туши убитого лося. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в пятницу, 29 октября.

— В рамках дальнейшей работы по сопровождению уголовного дела по пункту а, части 1, статьи 258 УК РФ сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны, — говорится в сообщении.

В чехлах нашли и разрешение на оружие, и охотничий билет на имя Рашкина, отмечает «МВД Медиа».

29 октября МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты под Саратовом. К инциденту может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

По данным МВД, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили машину, которой управлял 66-летний гражданин, и еще одного мужчину.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.