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«Будка добра» появится в парке «Кузьминки»

Евгений Белоусов

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«Будка добра» появится в парке «Кузьминки»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Столичный парк «Кузьминки» запускает благотворительную акцию «Будка добра», участники которой смогут принести корм для животных и различные вещи в помощь приютам, сообщает пресс-служба парка.

— В конце лета в рамках проекта #парккузьминки45 в социальных сетях был опубликован пост про приют «Домашний», который получил большой отклик среди подписчиков. Это показало, сколько людей, несмотря на невозможность забрать животное, хотят внести свой вклад в его судьбу и помочь в организации наилучших условий, — говорится в сообщении.

Сама будка будет установлена на Солнечной поляне возле кафе «Мята». Москвичи могут приносить сухой корм, мясные консервы и разные угощения для животных. Также можно пожертвовать аксессуары для животных и предметы первой для них необходимости: полотенца, миски, кастрюли, наполнители для лотков.

Ранее, 18 октября, заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина рассказала о результатах года работы благотворительного сервиса на столичном портале mos.ru.

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