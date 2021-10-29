«Будка добра» появится в парке «Кузьминки»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Столичный парк «Кузьминки» запускает благотворительную акцию «Будка добра», участники которой смогут принести корм для животных и различные вещи в помощь приютам, сообщает пресс-служба парка.

— В конце лета в рамках проекта #парккузьминки45 в социальных сетях был опубликован пост про приют «Домашний», который получил большой отклик среди подписчиков. Это показало, сколько людей, несмотря на невозможность забрать животное, хотят внести свой вклад в его судьбу и помочь в организации наилучших условий, — говорится в сообщении.

Сама будка будет установлена на Солнечной поляне возле кафе «Мята». Москвичи могут приносить сухой корм, мясные консервы и разные угощения для животных. Также можно пожертвовать аксессуары для животных и предметы первой для них необходимости: полотенца, миски, кастрюли, наполнители для лотков.

Ранее, 18 октября, заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина рассказала о результатах года работы благотворительного сервиса на столичном портале mos.ru.