Стилист рассказала о новой привычке россиянок из-за ношения масок

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Стилист Кристина Швец рассказала о новой привычке россиянок, которая появилась из-за ношения защитных масок в общественных местах. Этим эксперт поделилась в эфире «Радио 1».

Как утверждает стилист, женщины начали акцентировать внимание на глазах с помощью макияжа. Например, зачастую они рисуют стрелки: классические короткие, удлиненные, а также многоярусные.

По словам Швец, сейчас актуальны цветные стрелки. Чтобы сделать образ ярче, нужно украсить макияж декоративными элементами.

— В тренде блестки, стразы, жемчуг, пайетки. Например, можно сделать самую простую стрелку и добавить пару жемчужинок, если у вас мягкий, романтический тип внешности, — отметила эксперт.

Также Кристина Швец посоветовала наносить на глаза яркие тени, передает «Радио 1».

— Чтобы они сверкали и делали вас заметной даже в маске, — добавила стилист.

Ранее стилист Анна Скороходова перечислила три предмета гардероба, необходимых в сезоне осень–зима 2021 года.

Во-первых, стоит обратить внимание на платья из ткани в рубчик и на теплые платья, облегающие фигуру. Второй тренд — это брюки со штрипками, с узкой полоской ткани, которая сохраняет брюки в натянутой форме. Третье актуальное веяние моды — это короткие теннисные юбки, рубашки или кардиганы.