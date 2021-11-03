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Магазин товаров для хобби и творчества в ТЦ Москвы могут закрыть на 90 суток

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Магазин товаров для хобби и творчества в ТЦ Москвы могут закрыть на 90 суток
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Ореховый бульвар, 22АКарта всех событий

Деятельность магазина товаров для творчества в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) на юге столицы могут приостановить на 90 суток из-за несоблюдения режима длинных выходных дней. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Романов в среду, 3 ноября.

Магазин расположился в торговом комплексе «Облака» на Ореховом бульваре.

— В ходе обследования, проведенного 3 ноября сотрудниками ОАТИ, был выявлен факт работы магазина «Леонардо» на территории торгового центра «Облака». При этом при выдаче заказов зафиксированы нарушения требований социального дистанцирования покупателями. Таким образом, администрацией магазина не приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, — заявил инспектор.

По его словам, сумма штрафа за такое нарушение составляет 300 тысяч рублей. Однако при наличии факта причинения вреда здоровью предусмотрен штраф до миллиона рублей или запрет деятельности на 90 суток, пишет агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 2 ноября, столичный Роспотребнадзор опечатал магазин Fix Price на Профсоюзной улице и кальянную Richman Loung на Скандинавском бульваре в Москве из-за несоблюдения требований против распространения коронавирусной инфекции.

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