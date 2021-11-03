Курсы по изучению искусственного интеллекта заработают для столичных учителей

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Обучающие курсы об искусственном интеллекте для педагогов Москвы откроют на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения в среду, 3 ноября.

Программу познавательных занятий разработали совместно с департаментом образования и науки города.

— Междисциплинарная программа позволит учителям информатики получить целостное представление об AI, его возможностях и сферах применения, овладеть методикой преподавания... В условиях формируемой сегодня цифровой экономики освоение основ AI должно начинаться еще в школе. А для этого необходимо в первую очередь обучать педагогов, которые, в свою очередь, будут учить школьников, — отметили в университете.

В настоящий момент на курсы подали заявки свыше 100 столичных учителей. В перспективе организаторы планируют сделать обучающую программу ежегодной.

Занятия пройдут в очном и электронном формате на площадке «МИСиС», пишет агентство городских новостей «Москва».

Также в среду, 3 ноября, совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решил провести эксперимент. Так, высшие учебные заведения столицы и области попробуют внедрить QR-коды о вакцинации против коронавируса для посещения занятий.