Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Курсы по изучению искусственного интеллекта заработают для столичных учителей

Виктория Сикерина

Город
Курсы по изучению искусственного интеллекта заработают для столичных учителей
Фото: Pixabay

Обучающие курсы об искусственном интеллекте для педагогов Москвы откроют на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения в среду, 3 ноября.

Программу познавательных занятий разработали совместно с департаментом образования и науки города.

— Междисциплинарная программа позволит учителям информатики получить целостное представление об AI, его возможностях и сферах применения, овладеть методикой преподавания... В условиях формируемой сегодня цифровой экономики освоение основ AI должно начинаться еще в школе. А для этого необходимо в первую очередь обучать педагогов, которые, в свою очередь, будут учить школьников, — отметили в университете.

В настоящий момент на курсы подали заявки свыше 100 столичных учителей. В перспективе организаторы планируют сделать обучающую программу ежегодной.

Занятия пройдут в очном и электронном формате на площадке «МИСиС», пишет агентство городских новостей «Москва».

Также в среду, 3 ноября, совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решил провести эксперимент. Так, высшие учебные заведения столицы и области попробуют внедрить QR-коды о вакцинации против коронавируса для посещения занятий.

Читайте также:
Вузыискусственный интеллектУчителя
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте