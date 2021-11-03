Эксперты объяснили, как не стать случайным разгласителем гостайны

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила градации сведений, которые относятся к государственной тайне. Постановление вступит в силу уже с нового года. В документе предусматривается три степени секретности. Также есть перечень критериев, по которым человека могут признать иноагентом.

Юлия Вербицкая, управляющий партнер адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры», кандидат юридических наук, и Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД РФ, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, что делать обычным гражданам, которые привыкли обмениваться информацией, фотографиями и видеозаписями, чтобы не стать случайными разгласителями секретной информации.

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Как не стать случайным разгласителем гостайны

— Прецедент был создан программистом Сафроновым, который воспользовался допуском к секретной информации и разгласил ее через интернет. Он обнаружил пробел в законодательстве и воспользовался им с целью личного обогащения. Чтобы исключить эти действия, был разработан такой законопроект. Это на перспективу лишит возможность представителей Роскосмоса и Росатома самим устанавливать порядок секретных документов, а подведет под единую всероссийскую канву. В правовом поле эти пробелы буду зачищены, — объяснил Олег Иванников.

Он отметил, что, если у человека есть допуск к гостайне и он пользуется своим мобильным устройством для того, чтобы работать с документами, составляющими гостайну, он совершает преступление:

— Пусть латентное, но преступление. Он разглашает, и потенциальные интересанты могут через телефон проникнуть и осуществить хищение информации.

Юлия Вербицкая объясняет, что любые сведения, которые есть во всеобщем доступе, не могут составлять гостайну.

— Поэтому люди могут фотографировать и выкладывать файлы в Сеть, если на информации нет никакой маркировки. Подобного рода поправка была вызвана тем, что руководители Росатома и Роскосмоса могли сами определять секретность, что могло навредить безопасности государства. Чтобы человек случайно не стал преступником и не разгласил гостайну, первые, на кого возложена ответственность, — это госорганы. Если страна не находится в состоянии войны, каждый может фотографировать машины, самолеты, проезжающие эшелоны. Почему? Потому что это один из способов самоконтроля общества. Другое дело, если защищенный объект. Если висит уведомление, что это секретный объект, и человек туда проникает, то это преступление, — объяснила эксперт.