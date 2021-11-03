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Эксперт WWF рассказал москвичам о климатических изменениях в ближайшие 10 лет

Виктория Сикерина

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт WWF рассказал москвичам о климатических изменениях в ближайшие 10 лет
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Сильные порыва ветра, резкое выпадение осадков и аномальная жара ожидают жителей столицы в ближайшие годы. Такое мнение высказал климатолог Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Специалист отметил, что в случае глобального потепления на четыре градуса аномальное тепло будет наступать практически каждый год. Если же потепление будет наблюдаться до двух градусов, то жара будет приходить раз в три года.

— Для Москвы будут актуальны сильные ветра, резкие выпадения осадков в виде снега или дождя. Осадков станет не намного больше, но изменится их характер. Один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства. Также москвичам стоит подготовиться к волнам жары. Раньше они случались раз в 50 лет, — заявил Кокорин.

Также климатолог выразил надежду, что глобальное потепление на четыре градуса все же не случится.

До этого специалисты центра погоды «Фобос» назвали октябрь текущего года в Москве самым сухим за последние шесть лет и самым холодным за последние четыре года. При этом температурные рекорды в указанном месяце установлены не были.

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