Эксперт WWF рассказал москвичам о климатических изменениях в ближайшие 10 лет

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Сильные порыва ветра, резкое выпадение осадков и аномальная жара ожидают жителей столицы в ближайшие годы. Такое мнение высказал климатолог Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Специалист отметил, что в случае глобального потепления на четыре градуса аномальное тепло будет наступать практически каждый год. Если же потепление будет наблюдаться до двух градусов, то жара будет приходить раз в три года.

— Для Москвы будут актуальны сильные ветра, резкие выпадения осадков в виде снега или дождя. Осадков станет не намного больше, но изменится их характер. Один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства. Также москвичам стоит подготовиться к волнам жары. Раньше они случались раз в 50 лет, — заявил Кокорин.

Также климатолог выразил надежду, что глобальное потепление на четыре градуса все же не случится.

До этого специалисты центра погоды «Фобос» назвали октябрь текущего года в Москве самым сухим за последние шесть лет и самым холодным за последние четыре года. При этом температурные рекорды в указанном месяце установлены не были.