Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя

Фото: Unsplash

Страница правительства Севастополя в социальной сети Instagram разблокирована. Об этом сообщила глава управления информационной политики правительства города Ирина Юхина в среду, 3 ноября.

— Доступ к официальной странице правительства Севастополя в Instagram восстановлен. Как ни странно, техподдержка Instagram в индивидуальном порядке рассмотрела обращение и восстановила доступ к странице, — рассказала представитель правительства.

Доступ удалось восстановить благодаря обращениям в поддержку и активности подписчиков, приводит слова Юхиной РИА Новости.

3 ноября Роскомнадзор направил в компанию Facebook требование снять ограничения с аккаунта правительства Севастополя в Instagram. Действия социальной сети, как уточняется в письме, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры. Блокировка страницы произошла 3 ноября, на аккаунт правительства было подписано более десяти тысяч пользователей.