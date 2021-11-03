Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя

Иван Юминов

Технологии
Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя
Фото: Unsplash

Страница правительства Севастополя в социальной сети Instagram разблокирована. Об этом сообщила глава управления информационной политики правительства города Ирина Юхина в среду, 3 ноября.

— Доступ к официальной странице правительства Севастополя в Instagram восстановлен. Как ни странно, техподдержка Instagram в индивидуальном порядке рассмотрела обращение и восстановила доступ к странице, — рассказала представитель правительства.

Доступ удалось восстановить благодаря обращениям в поддержку и активности подписчиков, приводит слова Юхиной РИА Новости.

3 ноября Роскомнадзор направил в компанию Facebook требование снять ограничения с аккаунта правительства Севастополя в Instagram. Действия социальной сети, как уточняется в письме, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры. Блокировка страницы произошла 3 ноября, на аккаунт правительства было подписано более десяти тысяч пользователей.

Читайте также:
СевастопольInstagramРоскомнадзор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте