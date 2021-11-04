«Головотяпство»: вирусолог высказался о путешествиях во время пандемии

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В России вырос риск появления новых вариантов коронавирусной инфекции. Новые штаммы могут появиться в стране, поскольку люди могут «привозить» их из других стран. Об этом рассказал профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Часть россиян использует нерабочие дни, которые объявлены с 30 октября по 7 ноября, как время для отдыха за границей. Это может повлиять на действенность принятых государством мер.

— Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны, — сказал вирусолог в интервью радио Sputnik.

Бутейко отметил, что при путешествиях россияне рискуют не только собственным здоровьем. Вернувшись домой, они могут стать источником инфекции для других людей. Вирусолог назвал подобное поведение «головотяпством».

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3 ноября мобильный оператор МТС выяснил, что большая часть москвичей и петербуржцев не покидала своих городов в нерабочие выходные. В конце октября вне столицы находились 15 процентов москвичей. Этот показатель на 4 процента превышает среднестатистические данные за месяц.