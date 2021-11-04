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Почти 50 тысяч участников присоединились к интеллектуальному марафону «Активного гражданина»

Михаил Алимов

Город
Почти 50 тысяч участников присоединились к интеллектуальному марафону «Активного гражданина»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице уже 49 851 участник присоединился к интеллектуальной викторине «Осенний марафон». Она началась на портале «Активный гражданин» 20 октября.

— В этом году мы решили сделать главной темой «Осеннего марафона» перемены, произошедшие в столице за последние 10 лет, потому что это очень показательный и яркий временной отрезок. Столько всего изменилось в лучшую сторону, что мы без труда собрали интересные факты почти для 200 вопросов. «Активный гражданин» и сам является неотъемлемой частью этих перемен, ведь решения о необходимости ряда нововведений принимались в том числе и с помощью нашего проекта, — рассказал ответственный за развитие проекта «Активный гражданин» руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Всего в марафоне восемь этапов. Пять из них уже доступны для горожан, а еще три откроются ближе к концу акции — по понедельникам и средам в 09:00.

Особо активным жителям города вручат призы: тематическую карту «Тройка» с эксклюзивным дизайном, сувениры от проекта и купоны на подарки в магазине поощрений. Итоги марафона подведут 21 ноября, присоединиться к нему можно вплоть до этого дня, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что обучающие занятия для безработных жителей проведут в центре занятости «Моя карьера» в столице в рамках реализации акции «Осенний марафон». С помощью вебинаров горожане смогут увеличить эффективность трудоустройства на 30 процентов.

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