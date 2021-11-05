Минобороны создало резерв сил для оказания помощи пациентам с COVID-19

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Вооруженные силы России создали резерв средств военно-медицинской службы для оказания помощи пациентам с коронавирусом в разных регионах страны. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Отмечается, что в составе резерва было сформировано девять медицинских отрядов, девять мобильных госпиталей и 100 бригад, состоящих из врачей и медсестер. Многие из них уже приступили к оказанию помощи пациентам в разных субъектах РФ.

В составе врачебно-сестринских бригад служат военные, которые имеют опыт лечения больных с COVID-19. Среди них есть анестезиологи, реаниматологи и другие эксперты.

В учреждениях министерства также было развернуто свыше 2,8 тысячи коек для пациентов. Половина коечного фонда ведомства выделена для гражданских лиц.

С начала пандемии коронавируса в построенных Минобороны стационарных учреждениях прошли лечение около 10 тысяч граждан, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что Минобороны РФ отправит из Санкт-Петербурга в Подмосковье более 220 военных врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это произойдет в ближайшие дни. В Подмосковье прибудет первый отряд Военно-медицинской академии имени Кирова. Медики будут помогать в лечении зараженных во временном госпитале, который начали разворачивать в Кубинке. Помощь пациентам будут оказывать также курсанты Военно-медицинской академии, работу которых проконтролируют преподаватели.