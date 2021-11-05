Эксперт по инвестициям перечислил лучшие альтернативы вкладам на ближайшее время

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Ставки по вкладам находятся в настоящее время не на самом привлекательном уровне. Чтобы приумножить свои накопления, россияне могут воспользоваться дивидендными акциями компаний, корпоративными облигациями и другими опциями. Об этом рассказал управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

— Какая лучшая альтернатива вкладам в ноябре 2021 года? Отвечая на этот вопрос, стоит понимать: а чем определяется стоимость денег внутри страны? Что является точкой отсчета? Чаще всего экономисты имеют в виду ключевую ставку ЦБ, — отметил специалист.

Он добавил, что цикл повышения ключевой ставки в РФ еще не завершен. Однако полагать, что самыми удачными будут вклады, открытые в декабре текущего года после нового повышения ставки, не совсем правильно.

По словам Ревенко, прогрессивные экономики перестали использовать депозит в качестве сберегательного инструмента. Теперь россияне могут размещать части активов в дивидендных ценных бумагах отечественного рынка.

Кроме того, жители РФ могут активно вкладываться в иностранную валюту.

Эксперт отмечает, что никак не взаимодействовать со своим капиталом в период роста инфляции — большая ошибка.

— Приемлемой ставкой доходности по рублям в текущий момент видится цифра 10 процентов годовых и выше, которую депозиты не обеспечивают, — цитирует Ревенко РИА Новости.

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