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Китай выразил протест США из-за раздувания «китайской угрозы»

Иван Юминов

В мире
Китай выразил протест США из-за раздувания «китайской угрозы»
Фото: Unsplash

Китай выразил протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь в пятницу, 5 ноября.

— Доклад (Пентагона — прим. «ВМ») игнорирует факты и полон предрассудков, он оспаривает национальную оборонную политику и военную стратегию Китая, фабрикует так называемую «китайскую военную угрозу» и безосновательно критикует КНР за наращивание ядерной мощи, — рассказал военный.

Пекин в связи с этим выразил резкое недовольство и решительный протест, заключил Цянь. Поводом для высказывания стал доклад Пентагона, согласно которому Китай может получить 700 боеголовок к 2027 году.

Вашингтон также считает, что Пекин, вероятно, уже обладает ядерной триадой. Она состоит из стратегической авиации, подводных ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет, отмечает РИА Новости.

3 ноября в Пентагоне заявили, что мир вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности с тремя центрами силы в виде России, Китая и США. Повышенное значение, как считает министерство, будет иметь поддержание мира между великими державами.

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