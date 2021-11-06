Два человека пострадали в ДТП на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 26-й километр Карта всех событий

Автомобиль Audi вылетел с дороги на МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 6 ноября.

Инцидент произошел на 26-м километре МКАД на съезде на Липецкую улицу.

— Автомобиль перевернулся, — уточнил источник «ВМ».

В результате аварии два человека пострадали.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на западе Москвы. Инцидент случился на улице Лобачевского около дома 92А. Участниками аварии стали две машины марки Kia, а также Skoda и Opel.