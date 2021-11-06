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В МИД ответили на обвинения в военной активности России в Крыму

Иван Юминов

Политика
В МИД ответили на обвинения в военной активности России в Крыму
Фото: Минобороны РФ

Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей. Об этом заявил заместитель главы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов в субботу, 6 ноября.

— Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности, — рассказал дипломат.

Обвинения, по его словам, прозвучали в штабе-квартире ООН со стороны Украины и Грузии. Военное присутствие страны на полуострове легитимно, подчеркнул он.

Минобороны, как уточнил представитель страны в ООН, не ведет активности, которая превышала бы потребности в обеспечении защиты граждан. Военное присутствие в Крыму, акваториях Черного и Азовского морей, а также в Закавказье является фактором стабильности, приводит слова Белоусова РИА Новости.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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