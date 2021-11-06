Москвичам назвали популярные онлайн-тренировки «Спортивных выходных»

Фото: Пресс-служба центров госуслуг города Москвы

Горожане прошли онлайн-тренировки «Спортивных выходных» почти 500 тысяч раз. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе центров госуслуг города в субботу, 6 ноября.

— Чаще всего жители выбирают занятия по йоге и функциональной тренировке. Всего YouTube-канал проекта насчитывает более 23,2 тысячи подписчиков и свыше 380 видеороликов с занятиями по популярным видам спорта, — говорится в сообщении.

Пятый сезон проекта в дистанционном формате стартовал 30 октября. На YouTube-канале проекта каждый день в 07:00 проходят зарядки, а по вторникам и четвергам в 20:30 — практика медитации.

Тренировки по йоге, пилатесу и сухому плаванию проходят по субботам и воскресеньям. Онлайн-формат, как уточняется, позволяет заниматься спортом в любом месте, где есть доступ в интернет.

Занятия не потребуют специального оборудования, кроме спортивной формы. Все ролики сохраняются на канале, что позволяет повторить понравившуюся тренировку, заключили в пресс-службе.

«Спортивные выходные» является совместным проектом центров госуслуг «Мои документы» и Москомспорта. В течение прошлых сезонов тренировки также проходили офлайн в парках столицы.