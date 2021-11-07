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Экспрессы начнут останавливаться на платформе «Кабаново»

Виктория Храменкова

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Экспрессы начнут останавливаться на платформе «Кабаново»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

На платформе «Кабаново» Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) начнут останавливаться несколько экспрессов в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Нововведение вступит в силу с понедельника, 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

— Для удобства жителей города Ликино-Дулево и деревни Кабаново с 8 ноября ряд экспрессов ЦППК начнет совершать остановку на платформе «Кабаново» Горьковского направления, — следует из сообщения.

В пресс-службе также сообщили, что благодаря запуску турникетов на остановочном пункте «Кокошкино» Киевского направления МЖД пассажиры, совершающие здесь посадку, могут воспользоваться абонементами на количество поездок. Для обычных поездов эти абонементы уже доступны, а их оформление на экспрессы начнется 8 ноября.

Кроме этого, в период с 3 по 7 ноября был изменен график движения пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД). Так, например, 7 ноября введут два дополнительных состава: Рязань 2 — Москва в 15:40 по местному времени и Тула — Москва в 15:55. При этом 3, 4 и 7 ноября поезда сообщением Черусти — Вековка будут курсировать в составе до 12 вагонов.

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