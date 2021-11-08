В Каннах совершено нападение на сотрудника комиссариата

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На сотрудника комиссариата во французском городе Канны совершил нападение человек с ножом. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, злоумышленник был нейтрализован на месте коллегами пострадавшего. Нападавший ранен и находится в критическом состоянии. Он открыл дверь полицейского автомобиля и ударил находившегося за рулем сотрудника ножом. После этого злоумышленник обошел машину и попытался напасть на второго полицейского. В это время третий страж порядка применил против нападавшего табельное оружие.

По сведениям телеканала BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах, нападавший мог быть религиозным экстремистом. Расследование было поручено судебной полиции города Ниццы. Обстоятельства нападения выясняются.

31 октября неизвестный мужчина сначала размахивал ножом, а после поджег воспламеняющуюся жидкость в вагоне метро в Токио. Уточняется, что сначала гражданин разлил горючую смесь (вероятнее всего, соляную кислоту) по поезду, а затем совершил поджог. Из-за этого воспламенились несколько кресел. Позже он признался, что пошел на убийство с целью последующего приговора в виде смертной казни за преступление.