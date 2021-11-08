Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия направит наблюдателей на региональные выборы в Венесуэле

Михаил Алимов

В мире
Россия направит наблюдателей на региональные выборы в Венесуэле
Фото: МИД РФ

Россия направит наблюдателей на региональные и муниципальные выборы в Венесуэле, которые пройдут 21 ноября. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы готовы оказывать все необходимое содействие нашим друзьям в их проведении. Направим наших наблюдателей, — передает его слова ТАСС.

Министр отметил, что венесуэльская сторона сообщила о начале подготовки к проведению выборов.

В октябре власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией из-за экстрадиции Алекса Сааба из Кабо-Верде в Соединенные Штаты. Об этом сообщил председатель национальной ассамблеи Хорхе Родригес, который возглавляет делегацию правительства на переговорах.

Родригес тогда отметил, что делегация также не прибудет на очередные переговоры, которые должны были состояться в Мехико 17 октября.

По словам председателя, экстрадиция гражданина Венесуэлы является очередным актом агрессии со стороны США, потому как Сааб был включен в список участников переговоров.

Правительство и оппозиция Венесуэлы при посредничестве Норвегии начали 13 августа переговоры в Мексике. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждая таким образом готовность к диалогу.

Читайте также:
ВыборыВенесуэлаРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте