Россия направит наблюдателей на региональные выборы в Венесуэле

Фото: МИД РФ

Россия направит наблюдателей на региональные и муниципальные выборы в Венесуэле, которые пройдут 21 ноября. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы готовы оказывать все необходимое содействие нашим друзьям в их проведении. Направим наших наблюдателей, — передает его слова ТАСС.

Министр отметил, что венесуэльская сторона сообщила о начале подготовки к проведению выборов.

В октябре власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией из-за экстрадиции Алекса Сааба из Кабо-Верде в Соединенные Штаты. Об этом сообщил председатель национальной ассамблеи Хорхе Родригес, который возглавляет делегацию правительства на переговорах.

Родригес тогда отметил, что делегация также не прибудет на очередные переговоры, которые должны были состояться в Мехико 17 октября.

По словам председателя, экстрадиция гражданина Венесуэлы является очередным актом агрессии со стороны США, потому как Сааб был включен в список участников переговоров.

Правительство и оппозиция Венесуэлы при посредничестве Норвегии начали 13 августа переговоры в Мексике. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждая таким образом готовность к диалогу.