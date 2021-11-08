Мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин на юго-западе Москвы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, улица Академика Челомея Карта всех событий

Столичная полиция задержала 27-летнего москвича, который подозревается в разбойном нападении. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮЗАО.

По данным ведомства, злоумышленник зашел в продуктовый магазин на улице Академика Челомея. Он положил в свой рюкзак понравившиеся товары и направился к выходу, не собираясь их оплачивать. Однако сотрудник магазина заметил это и попросил потенциального похитителя произвести оплату. В ответ на это мужчина достал нож и начал угрожать своему оппоненту расправой, после чего покинул магазин.

Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленника.

— Им оказался 27-летний москвич. При задержании сотрудниками полиции изъят складной нож, — рассказали в МВД.

Видео: Пресс-служба МВД

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

До этого сообщалось, что в Челябинске пенсионер избил соседского ребенка из-за того, что дети стучали палками по его окну. Инцидент произошел в Курчатовском районе города. В полицию обратилась мать ребенка. Она рассказала, что пожилой сосед набросился на ее сына и избил. Причем все это происходило на ее глазах, под окнами дома.