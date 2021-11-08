МИД России анонсировал визит спецпредставителя США по Афганистану
Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст посетит Москву 15 ноября. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в понедельник, 8 ноября.
— Он будет здесь 15-го. Будем продолжать работу после встречи расширенной тройки в Исламабаде 11-го, — рассказал дипломат.
Уэст планирует также посетить Индию и Пакистан, отмечает РИА Новости.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.
7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.