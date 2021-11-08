МИД России анонсировал визит спецпредставителя США по Афганистану

Фото: МИД РФ

Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст посетит Москву 15 ноября. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в понедельник, 8 ноября.

— Он будет здесь 15-го. Будем продолжать работу после встречи расширенной тройки в Исламабаде 11-го, — рассказал дипломат.

Уэст планирует также посетить Индию и Пакистан, отмечает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.