Пользователи Twitter пожаловались на сбои в работе социальной сети

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Пользователи социальной сети Twitter по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector в понедельник, 8 ноября.

Первые жалобы на неполадки стали поступать в 20:53 по московскому времени. На проблемы с доступом жалуются жители США, Франции, Нидерландов, Италии, а также России.

Большая часть сообщений связана с работой веб-версии, а также мобильного приложения. Кроме того, трудности наблюдаются с авторизацией и соединением с сервисом, отмечает Downdetector.

6 ноября Павел Дуров рассказал, что платная функция вскоре появится в мессенджере Telegram. Она, как уточнил бизнесмен, может быть оформлена в виде недорогой подписки.

Ее наличие позволит финансово поддержать Telegram и никогда не видеть официальной рекламы, добавил Дуров. Авторы каналов смогут отключать официальную рекламу для всех пользователей, пообещал он. Рекламодатели вскоре получат возможность размещать «невидимые» объявления, которые при достаточной стоимости показа приведут к отсутствию объявлений в канале, заключил Дуров.