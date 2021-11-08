«Это было тяжело»: Брайан Орсер рассказал, почему от него ушла Евгения Медведева

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

На этапе Гран-при в Турине тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал, почему от него ушла Евгения Медведева. Орсер тренировал двукратную чемпионку мира два года в Канаде.

Когда началась пандемия коронавирусной инфекции, Медведева вернулась в Россию и ее тренером снова стала Этери Тутберидзе.

— Это было очень тяжело. Для всех нас. Мы старались работать, несмотря ни на что, разговаривая по зуму и отправляя видео, — поделился Брайан Орсер.

Каток в Торонто на карантин не закрывали, но спортсменка уже не смогла вернуться из-за закрытых границ и заражения COVID-19.

— Она отправилась на шоу в Японию, а обратно смогла вернуться только в Россию. Потом она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать. Евгения написала мне об этом сообщение, так что я узнал об этом от нее, а не от других. Это было очень любезно и вежливо с ее стороны, — сообщил наставник.

Брайан Орсер отметил, что по-настоящему гордится своей бывшей воспитанницей. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже сделала себе имя в спортивном мире и продолжает двигаться по карьерной лестнице, участвуя в разных телевизионных шоу, передает издание «Чемпионат».

Сейчас Евгения Медведева является участницей телевизионного шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Девушка выступает в паре с тик-токером Даней Милохиным. Тиктокер и профессиональная фигуристка стали самыми юными участниками этого сезона