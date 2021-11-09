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Школьники из поселка в ХМАО начнут учиться дистанционно из-за нашествия волков

Юлия Курганова

Общество
Школьники из поселка в ХМАО начнут учиться дистанционно из-за нашествия волков
Фото: pixabay.com

Учеников школы в поселке Зеленоборск в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа перевели на дистанционное обучение из-за нашествия волков. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил местный портал Ugra-News.

В департаменте недропользования и природных ресурсов региона знают о сложившейся ситуации.

— Думаю, сегодня будет подписан приказ о регулировании численности волков, распределены несколько лицензий на отстрел. Надеюсь, мы сможем сделать все, чтобы успокоить жителей, — сказала консультант отдела департамента Людмила Губатых.

На волков пожаловались местные жители. Они сообщают, что звери утаскивают в лес собак. Именно поэтому родители попросили перевести на дистанционное обучение детей.

Директор Зеленоборской средней школы Ольга Калугина подтвердила, что некоторые родители написали заявления о переводе.

— Ситуация опасная, я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для нас — безопасность детей, — сказала она.

Директор школы добавила, что о ситуации знают в управлении образования и администрации поселка. Калугина выразила надежду, что в ближайшее время будут приняты меры.

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