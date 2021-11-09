Человек погиб при падении с высоты на юге Москвы
Человек погиб, упав с высоты на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 9 ноября.
Инцидент произошел в доме на улице Чертановская, 47, корпус 2.
— Падение с высоты. Один человек погиб, — рассказал источник «ВМ».
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные городские службы, выясняются обстоятельства случившегося.
СК начал проверку по факту падения рабочего в шахту лифта на западе Москвы. По предварительным данным, 30 октября 2021 года в строящемся доме по улице Заречная в городе Москве рабочий упал в шахту лифта с высоты 10-го этажа и погиб.
На месте инцидента работают криминалисты СК, которые установят все обстоятельства произошедшего.