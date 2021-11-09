Грузовик врезался в ограничитель высоты на северо-западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

Грузовой автомобиль врезался в ограничитель высоты на въезде в Северо-Западный тоннель после развязки с Крылатской улицей в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 9 ноября.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные городские службы.

— Движение в сторону области свободно по одной полосе из четырех, — говорится в сообщении департамента.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Похожая дорожная авария произошла накануне в Северо-Западной тоннеле. Тогда перед пересечением магистрали с Московской кольцевой автодорогой (МКАД) грузовик столкнулся с легковой машиной.

По данным источника «Вечерней Москвы», в результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадал один человек. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Также 28 октября на севере столицы произошла авария с участием трех машин — друг в друга врезались два грузовика, один из которых перевернулся, и легковой автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал.