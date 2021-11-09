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Инфекционист Тимаков объяснил, какой уровень антител защищает от коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист Тимаков объяснил, какой уровень антител защищает от коронавируса
Фото: Pixabay

Необходимый уровень антител для защиты от коронавирусной инфекции изменился в последние годы из-за появлений новых мутаций заболевания. Такое мнение выразил врач-инфекционист, вакцинолог, руководитель одного из столичных медицинских центров Евгений Тимаков.

— Исследования по определению защитного уровня антител проводятся регулярно в ходе пандемии, и они первоначально показывали, что для исходных вариантов коронавируса было достаточно уровня титров антител в 50 BAU на миллилитр. Затем, с появлением варианта «альфа», было определено, что антител должно быть как минимум в полтора раза больше, — пояснил эксперт.

Тимаков отметил, что последние научные работы показали, что только количество антител от 300 BAU способно защитить от тяжелой формы коронавируса. Если этот показатель превышает 500 единиц, то человеку «гарантированно» не грозит заболевание.

Однако иммунитет к инфекции не будет держаться на одинаковой отметке в течение всей жизни.

— На пике подъема заболеваемости мы говорим о гарантированном уровне защиты для того, чтобы человек с титром антител выше 300 BAU на миллилитр мог, так сказать, морально расслабиться. Это положительно повлияет на его психологическое состояние. А вот тем, у кого титр антител меньше, стоит задуматься о ревакцинации или первичной вакцинации, если речь идёт о переболевших, — передает издание КП слова инфекциониста.

До этого Тиманов заявил, что вакцинированные от COVID-19 люди являются конечным звеном для распространения инфекции и предотвращают мутацию вируса.

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