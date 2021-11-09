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Психолог объяснила, почему опасно пугать детей «бабайками»

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог объяснила, почему опасно пугать детей «бабайками»
Фото: www.pixabay.com

Современные дети активно впитывают контент, который несет в себе разного рода страшилки, поэтому родителям не стоит дополнительно пугать их, рассказывая про разных монстров, «способных появиться в темное время суток». Об этом рассказала психолог Джамиля Джахпараева.

— Родители часто для манипуляции пугают детей, говорят, что если они пойдут в темноту, то их заберет какая-нибудь «бабайка» или другой монстр. Не стоит так делать, дети и так любят по телевизору посмотреть ужастики и пощекотать свои нервы, — отметила она в комментарии ФАН.

По словам специалиста, это развивает в детях реальные страхи. Потом они плохо спят, часто просыпаются и плачут.

Психолог отметила, что одни из часто встречающихся детских страхов — это как раз монстры и привидения. По словам специалиста, родителям следует, наоборот, чаще повторять, что никаких монстров не существует.

До этого психолог рассказала, как помочь ребенку справиться с негативными эмоциями. По ее словам, для родителя важно научить ребенка осознавать свои чувства и эмоции, говорить о них и впоследствии ими управлять.

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