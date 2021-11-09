Ушел из жизни актер из фильма «Дюна»

Кадр из сериала «Квантовый скачок»

Умер популярный американский актер Дин Стоквелл. Он ушел из жизни во сне на 86-м году жизни.

По словам источников, представляющих актера, Дин Стоквелл умер дома во сне, сообщает Variety.

Дин Стоквелл появился на свет в 1936 году в Северном Голливуде в семье актрисы и балерины Нины Оливетт и актера и певца Гарри Стоквелла. Свои юные годы артист провел в Нью-Йорке.

Карьера Стоквелла длилась более 70-ти лет, актер сыграл более чем в ста фильмах и сериалах. Впервые он снялся в киноленте в возрасте семи лет вместе со своим старшим братом. Практически сразу актера стали приглашать на главные роли. В 1945 году Стоквелл играл в мюзикле «Поднять якоря» с Джином Келли и Фрэнком Синатрой. В 1947 году за роль сына персонажа Грегори Пека в фильме «Джентльменское соглашение» Стоквелл был удостоен премии «Золотой глобус» как лучший начинающий актер. Также он снялся в фильме «Дюна», который вышел в 1984 году.

В конце 1980-х Дин Стоквелл обрел широкую популярность у зрителей благодаря роли адмирала Аль Калавиччи в фантастическом сериале «Квантовый скачок», который показывали на телевидении с 1989 по 1993 год.

Одной из последних заметных ролей Дина Стоквелла — появление в сериале «Звездный крейсер «Галактика».