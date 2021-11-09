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Ушел из жизни актер из фильма «Дюна»

Дарья Чентаева

Общество
Ушел из жизни актер из фильма «Дюна»
Кадр из сериала «Квантовый скачок»

Умер популярный американский актер Дин Стоквелл. Он ушел из жизни во сне на 86-м году жизни.

По словам источников, представляющих актера, Дин Стоквелл умер дома во сне, сообщает Variety.

Дин Стоквелл появился на свет в 1936 году в Северном Голливуде в семье актрисы и балерины Нины Оливетт и актера и певца Гарри Стоквелла. Свои юные годы артист провел в Нью-Йорке.

Карьера Стоквелла длилась более 70-ти лет, актер сыграл более чем в ста фильмах и сериалах. Впервые он снялся в киноленте в возрасте семи лет вместе со своим старшим братом. Практически сразу актера стали приглашать на главные роли. В 1945 году Стоквелл играл в мюзикле «Поднять якоря» с Джином Келли и Фрэнком Синатрой. В 1947 году за роль сына персонажа Грегори Пека в фильме «Джентльменское соглашение» Стоквелл был удостоен премии «Золотой глобус» как лучший начинающий актер. Также он снялся в фильме «Дюна», который вышел в 1984 году.

В конце 1980-х Дин Стоквелл обрел широкую популярность у зрителей благодаря роли адмирала Аль Калавиччи в фантастическом сериале «Квантовый скачок», который показывали на телевидении с 1989 по 1993 год.

Одной из последних заметных ролей Дина Стоквелла — появление в сериале «Звездный крейсер «Галактика».

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