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Эксперты сообщили, что женщины чаще мужчин жалуются на плохой сон

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты сообщили, что женщины чаще мужчин жалуются на плохой сон
Фото: Unsplash

Компания Blue Sleep провела исследование, как изменился сон россиян в осенний период.

В опросе приняли участие россияне от 20 до 85 лет. Из всех респондентов 48,6 процента не заметили особой разницы в количестве и качестве ночного отдыха, а 16,8 процента, наоборот, отметили улучшение сна с ранним наступлением темноты. Примечательно, что вдвое больше жалоб на плохой сон поступило от женщин — 67,6 процента против 32,4 процента от мужчин.

Большинство опрошенных — более 69 процентов — признались, что спят от шести до восьми часов в сутки, а 16,8 процента граждан тратят на отдых менее шести часов. Более восьми часов спят лишь 14 процентов респондентов.

Также аналитики выяснили, что более половины россиян хотели бы засыпать не позднее 23 часов, а просыпаться в восемь–девять утра, передает Life.ru.

Ранее эксперты рассказали, в каких позах не стоит спать. Так, по мнению исследователей, не нужно злоупотреблять сном на спине. Такое положение негативно влияет на дыхание и повышает шансы возникновения некоторых заболеваний.

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