Военный атташе при польском посольстве в Минске вызван в Минобороны Белоруссии

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Военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в министерство обороны Белоруссии. Об этом стало известно во вторник, 9 ноября.

В Минобороны республики заявили, что Польша не готова к конструктивному диалогу по ситуации с беженцами на польско-белорусской границе, а обвинения Варшавы в адрес Минска насчет причастности белорусских военных к кризису не границе не имеют под собой оснований, пишет ТАСС.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба против беженцев на белорусско-польской границе с применением танковой техники является шантажом. Президент добавил, что применять оружие в 21-м веке, тем более в центре Европы, «смерти подобно».

Миграционный конфликт на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе перевели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска Кузница. Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте Кузница.

Во вторник, 9 ноября, в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.