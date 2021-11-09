Главы МИД и Минобороны России и Франции обсудят ситуацию на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Переговоры глав министерств иностранных дел и обороны России и Франции состоятся в Париже 12 ноября на полях конференции по Ливии. В рамках мероприятия министры будут обсуждать ситуацию на Украине и в Сахаро-Сахельском регионе, Афганистан и иранскую ядерную сделку. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает французский МИД.

— На полях международной конференции по Ливии министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил Франции примут 12 ноября в Париже своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в рамках совета сотрудничества по вопросам безопасности, — говорится в сообщении.

Политики также обсудят совместные усилия в рамках сопредседательства в минской группе и сотрудничество в целях возобновления переговоров с иранской стороной для соблюдения совместного всеобъемлющего плана действий, передает РИА Новости.

В понедельник, 8 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа сообщил, что дата встреч глав министерств иностранных дел стран «нормандской четверки» не определена.

По словам министра, встречи 11 ноября, когда ее предлагал провести глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, не будет. Никакие новые даты пока тоже не были обговорены.