Гинцбург: итоги исследований вакцины от коронавируса среди детей направлены в Минздрав

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Итоги клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V» среди детей и подростков 12-17 лет направлены в министерство здравоохранения РФ. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— В Минздраве находятся результаты наших клинических испытаний вакцины, которые мы провели на детях от 12 до 17 лет. Это та же самая вакцина «Спутник V», но разведенная в пять раз. Препарат показал прекрасные результаты по своей эффективности и по полной безопасности. Эффективность даже, то есть количество образующихся антител, которые у подростков вырабатываются в результате такой вакцинации, многократно превышает количество антител, которые образуются у взрослых в результате вакцинации полным «Спутником», — рассказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, 14-летняя внучка специалиста тоже сделала прививку сразу после него.

В этом же интервью Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса кончится, когда в мире привьется от болезни 70 процентов населения. По его словам, нужно с детства приучать людей, что прививаться необходимо. Специалист сравнил отсутствие прививки с плеванием в общественном месте, а также назвал его наносящим вред окружающим людям.

27 октября Гинцбург сообщил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени, в настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата.

11 октября главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что вакцинация детей от COVID-19 в России может начаться в декабре 2021 года или в январе 2022 года. По ее словам, в данный момент проходят клинические испытания препарата.