Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по остеклению Центра самбо и бокса в «Лужниках»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Работы по остеклению здания Центра самбо и бокса на территории «Лужников» подходят к концу. Об этом 10 ноября сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в тренировочных залах центра идет монтаж подсистемы наклонного зеркального потолка, а в зрительных залах приступили к устройству перегородок скай-боксов. Также там готовят трибуны к нанесению финишного покрытия для дальнейшей установки кресел.

Также все еще ведутся фасадные работы, которые уже выполнены на 65 процентов. А в ближайшее время будет полностью завершено остекление здания, отделочные работы выполнены более чем на 40 процентов.

— Параллельно с этим демонтируется последний башенный кран, что откроет дополнительные фронта для прокладки наружных инженерных сетей. Работы по прокладке внутренних инженерных сетей в свою очередь завершены более чем на 60 процентов, — отметил Бочкарев.

Также 10 ноября Бочкарев сообщил о начале монтажа декоративных панелей потолка на строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Сокольники». Основные монолитные работы на станции уже завершены.