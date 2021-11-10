Московские врачи вылечили от коронавируса 7 549 человек за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За последние сутки в Москве вылечили от COVID-19 7 549 человек. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба столицы.

Всего в столице за время пандемии вылечилось от коронавируса 1 655 912 человека.

За последние сутки врачами городавыявлено 3 927 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализированы 1 327 пациентов, скончались 98. На ИВЛ находятся 726 человек, сообщили в оперштабе.

Фото: Оперштаб

5 ноября в России продлили программу поощрения прошедших вакцинацию от COVID-19. Срок проведения розыгрыша денежных призов среди граждан, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, продлен до 31 декабря. Два дополнительных призовых тиража позволят вдвое увеличить количество обладателей 100 тысяч рублей за вакцинацию.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал университетам проводить обучение с 8 ноября в смешанном формате. Очно присутствовать на занятиях смогут студенты с иммунитетом от COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом.