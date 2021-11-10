Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи вылечили от коронавируса 7 549 человек за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Московские врачи вылечили от коронавируса 7 549 человек за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За последние сутки в Москве вылечили от COVID-19 7 549 человек. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба столицы.

Всего в столице за время пандемии вылечилось от коронавируса 1 655 912 человека.

За последние сутки врачами городавыявлено 3 927 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализированы 1 327 пациентов, скончались 98. На ИВЛ находятся 726 человек, сообщили в оперштабе.

Московские врачи вылечили от коронавируса 7 549 человек за суткиФото: Оперштаб

5 ноября в России продлили программу поощрения прошедших вакцинацию от COVID-19. Срок проведения розыгрыша денежных призов среди граждан, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, продлен до 31 декабря. Два дополнительных призовых тиража позволят вдвое увеличить количество обладателей 100 тысяч рублей за вакцинацию.

Московские врачи вылечили от коронавируса 7 549 человек за сутки

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал университетам проводить обучение с 8 ноября в смешанном формате. Очно присутствовать на занятиях смогут студенты с иммунитетом от COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом.

Читайте также:
КоронавирусМоскваСтатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Все мнения
О проекте