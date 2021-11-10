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Политолог оценил перспективы встречи Путина и Байдена в 2022 году

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог оценил перспективы встречи Путина и Байдена в 2022 году
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Встреча Путина и Байдена в 2022 году не сможет перезагрузить отношения России и США. Такое мнение высказала политолог Наталия Елисеева.

Она отметила, что тема встречи президентов России и США муссируется в СМИ уже давно — как в российских, так и в западных изданиях. По ее мнению, на возможной встрече Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать прошедшие переговоры в Женеве. Они проговорят, чего удалось достигнуть, что выполнить не удалось, а также наметят те точки, по которым у России и США есть нерешаемые проблемы.

— Но, как показывает практика, любая встреча с представителями США, в том числе и с первым лицом, редко к чему-то приводит, потому что у нас несколько различные позиции по сотрудничеству наших государств. Ни США, ни Россия не готовы поступиться своими принципами, чтобы наладить партнерство, — отметила Елисеева в комментарии «360».

Елисеева напомнила, что Россия в какой-то период времени пыталась наладить диалог, но не увидела шагов навстречу от властей США.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в начале 2022 года. При этом до конца текущего года возможен разговор в формате видеоконференции.

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