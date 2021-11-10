Телефонный мошенник похитил у московской пенсионерки 45 тысяч рублей

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Россия, Москва, 1-й Институтский проезд Карта всех событий

В столице 82-летняя пенсионерка стала жертвой телефонного мошенничества и лишилась крупной суммы денег. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-служба столичного УВД по ЮВАО ГУ МВД.

По данным ведомства, пожилой женщине позвонил незнакомец. Он заявил, что ее внуку угрожает опасность, а для того, чтобы ему помочь, требуется заплатить 45 тысяч рублей. Испуганная пенсионерка поверила злоумышленнику и передала деньги курьеру, который приехал к ее дому в 1-м Институтском проезде.

Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось о сотрудниках частной юридической фирмы, которые обворовывали своих клиентов, обещая им помощь. В рекламе своей конторы они использовали символику органов власти, надеясь таким образом убедить клиентов в своей благонадежности. После того как клиенты переводили деньги, злоумышленники переставали выходить на связь. Спустя некоторое время правоохранители выявили преступную схему и задержали ее участников. Выяснилось, что никто из них не имел юридического образования. От рук лжеюристов пострадали более 100 человек.