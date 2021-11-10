«Тонкое чувство стиля»: составлен топ самых модных знаков зодиака

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Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака отличаются тонким чувством стиля.

Первые в списке модников — Весы, которые настолько тонко могут чувствовать красоту, что замечают ее даже там, где другие ни за что бы не увидели. Даже желтый лист на асфальте может стать источником вдохновения для Весов. Их взгляды на красоту и прекрасное отражаются и в гардеробе.

Второе место астрологи отдали Тельцам. У них врожденный талант к подбору вещей. В своем образе представители этого знака способны совмещать несовместимое так, чтобы это выглядело свежо и актуально.

Бронза досталась Львам. Настоящие короли гороскопа и одеваются так, как подобает монаршим особам. В любом наряде Львы способны держаться с королевским достоинством. Благодаря умению сочетать одежду, обувь и аксессуары они в любой одежде выглядят как настоящие модели.

Благодаря своему чутью Близнецы, которые завершают топ, с легкостью определяют, подходит им вещь или нет. Кроме того, Близнецы как никто осведомлены в трендах, им не нужно сверяться с блогами или журналами мод, чтобы узнать, в моде ли тот или иной образ, передает Пятый канал.

Последний месяц осени может таить в себе много сюрпризов. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь.