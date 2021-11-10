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Перед судом предстанет водитель, летом сбивший ребенка в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Перед судом предстанет водитель, летом сбивший ребенка в Москве
Фото: pixabay
Россия, Москва, Керамический проезд, 49к1 Карта всех событий

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 44-летнего мужчины, который минувшим летом насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, мужчина обвиняется в преступлении по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила собеседница «ВМ».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 июня в районе дома 49 в Керамическом проезде. Водитель сбил девятилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Перед судом предстанет водитель, летом сбивший ребенка в МосквеФото: Пресс-служба прокуратуры

До этого сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти жителей столичного региона, которые обвиняются в мошенничестве на крупную сумму денег.

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