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Врач объяснила, почему стоит есть сало каждый день

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач объяснила, почему стоит есть сало каждый день
Фото: Pixabay

Сало незаслуженно забыто и вычеркнуто из рациона многих россиян, однако этот продукт может принести организму неоценимую пользу. Например, поддержать иммунитет и помочь в борьбе с вирусными инфекциями. Об этом рассказала врач-биохимик, нутрициолог Анна Волкова.

Она отметила, что в сале содержатся насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, а один из ценных компонентов продукта — арахидоновая кислота. Ее включают в состав питательных комплексов для людей, занимающихся интенсивными тренировками, так как вещество помогает организму восстанавливаться после высоких нагрузок, повышает выносливость и силу мышц. Кроме того, она ускоряет регенерацию кожи, снижает рискболезни Альцгеймера.

Эксперт отмечает, что включать сало в рацион можно ежедневно, но важно помнить о его калорийности. Для людей с нормальным весом будет достаточно 20–30 граммов в день. При избыточном весе эту норму стоит сократить и употреблять несколько ломтиков продукта за завтраком, передает ОСН.

Анна Волкова добавила, что лучше сочетать сало с овощами, а не с белым хлебом.

До этого врач предупредил об опасном для кишечника токсине, содержащемся в авокадо.

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