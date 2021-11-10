Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В кабмине обозначили новую планку коллективного иммунитета от COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В кабмине обозначили новую планку коллективного иммунитета от COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95 процентов. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 10 ноября.

— Также я бы хотела сказать, что наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, и информацией, с которыми мы обмениваемся, говорят, что и 80 процентов недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90-95 процентов, — рассказала представитель правительства.

Пока власти оставляют планку не менее 80 процентов, приводит слова Голиковой РИА Новости.

10 ноября Голикова рассказала, что высокое выявление заболеваемости COVID-19 в стране связано с увеличением кратности тестирования. Норматив составлял 200 на 100 тысяч населения, а за последнюю неделю его довели до 367 на 100 тысяч, заключила она.

1/2
2/2

За последние сутки в России выявили 38 058 новых случаев коронавируса. При этом у 8,4 процента не обнаружено клинических проявлений вируса.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 8 911 713 случаев заболевания. Полностью выздоровел 7 654 161 пациент, летальных исходов зафиксировано 250 454.

Читайте также:
КоронавирусТатьяна ГоликоваИммунитет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Все мнения
О проекте