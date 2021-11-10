В кабмине обозначили новую планку коллективного иммунитета от COVID-19

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Для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95 процентов. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 10 ноября.

— Также я бы хотела сказать, что наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, и информацией, с которыми мы обмениваемся, говорят, что и 80 процентов недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90-95 процентов, — рассказала представитель правительства.

Пока власти оставляют планку не менее 80 процентов, приводит слова Голиковой РИА Новости.

10 ноября Голикова рассказала, что высокое выявление заболеваемости COVID-19 в стране связано с увеличением кратности тестирования. Норматив составлял 200 на 100 тысяч населения, а за последнюю неделю его довели до 367 на 100 тысяч, заключила она.

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За последние сутки в России выявили 38 058 новых случаев коронавируса. При этом у 8,4 процента не обнаружено клинических проявлений вируса.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 8 911 713 случаев заболевания. Полностью выздоровел 7 654 161 пациент, летальных исходов зафиксировано 250 454.