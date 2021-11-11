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Назван самый сексуальный мужчина планеты по версии журнала People

Полина Долганова

Общество
Назван самый сексуальный мужчина планеты по версии журнала People
Фото: ТАСС / Matt Crossick

Американский журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире в 2021 году. По версии издания им стал Пол Радд, который известен широкой публике по роли Человека-муравья в фильмах Marvel.

Отмечается, что первой с почетным титулом актера поздравила его супруга.

— Пол Радд с трудом принимает свой новый титул «Самый сексуальный мужчина 2021 года среди людей». 52-летний актер слышал все это — добрый, самоуничижительный, приветливый, трудолюбивый — все ярлыки, которые он в какой-то мере принял. Но сексуальность? Это немного за пределами его области понимания, — говорится в сообщении издания.

Недавно сообщалось, что самым сексуальным мужчиной планеты также был признан актер Крис Эванс. Артист получил всемирную известность благодаря роли супергероя Капитана Америка в киновселенной Marvel. Актер уже только за два фильма получил по 15 миллионов долларов — за картины «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».

В 2020 году данной чести удостоился актер Майкл Бакари Джордан, исполнивший роль злодея в фильме «Черная Пантера».

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