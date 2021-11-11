Стало известно, сколько россиян считают себя добрыми людьми

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В преддверии Дня доброты, который празднуют во всем мире 13 ноября, «360» провел опрос, чтобы выяснить, какое количество россиян считают себя добрыми людьми и в чем для них заключается проявление этого качества.

Половина опрошенных россиян считают себя добрыми (50,06 процента) или скорее добрыми (39,60 процента). В общей сложности в собственной доброте таким образом признались 89,66 процента участников опроса. Резко отрицательно ответили на вопрос о том, считают ли они себя добрыми людьми, всего 1,27 процента опрошенных. Сомневаются в собственной доброте 2,39 процента респондентов.

Подавляющее большинство участников опроса заявили, что совершили добрый поступок на этой неделе — более 68 процентов.

Проявление доброты для большинства респондентов заключается в помощи другим людям. Несмотря на то, что многие участники опроса считают себя добрыми и совершают хорошие поступки, большая часть считает, что раньше люди проявляли больше доброты.

Опрос проводился с 1 по 8 ноября. В нем приняли участие более семи тысяч человек из России.

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