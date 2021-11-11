Адвокат рассказала, как не стать жертвой мошенников при получении регистрации

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Адвокат Ольга Власова рассказала, как не стать жертвой злоумышленников при оформлении регистрации.

Она отметила, что объявления на фонарных столбах, в вагонах метро и интернете обещают приезжим россиянам и иностранцам быстрое оформление временной регистрации, но чаще всего за этим стоят мошенники.

Адвокат отметила, что зачастую наблюдается ситуация, когда в одной квартире прописано большое количество людей. В этом случае мошенники обычно берут с человека немалую сумму за оформление документа.

— Для определенных людей это стало весьма доходным бизнесом. В некоторых случаях в небольшой по площади квартире обнаруживали более тысячи временно зарегистрированных трудовых мигрантов, — рассказала адвокат в комментарии Nation news.

Часто мошенники после получения денег выдают человеку поддельный документ. Одна из самых распространенных схем обмана, по словам эксперта, заключается в том, что, получив вознаграждение за услугу, мошенник выдает человеку документ о временной регистрации, но только при устройстве на работу тот обнаруживает, что в населенном пункте никогда не было такого адреса.

До этого стало известно, что почти 300 тысяч новых адресов зарегистрировали в столице с начала года.