Украинское Госкино не разрешило показ комедии с Зеленским в роли Наполеона

Фото: president.gov.ua

Госкино Украины с 2015 года не выдает прокатное удостоверение комедийному фильму «Ржевский против Наполеона» Марюса Вайсберга. Роль французского императора в нем исполнил президент страны Владимир Зеленский. Об этом в четверг, 11 ноября, заявили в издании «Украинские новости» со ссылкой на данные Госкино.

Все компании получали отказ с 2015 года, потому что одну из ролей в картине исполнил российский юморист Юрий Гальцев. Он также с 2015 года находится в особом перечне лиц, объявленном украинскими властями. Его представители создают угрозу национальной безопасности Украины и показ фильмов с такими персонажами запрещен законом «О кинематографии», передают «Известия».

Зеленский не только сыграл в картине одну из главных ролей, но и выступил продюсером фильма. Вместе с ним его создавали Сергей и Борис Шефиры, которые были коллегами президента по студии «Квартал 95».

В сентябре пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко заявил, что гастроли российского рэпера Моргенштерна запрещены на территории Украины. СБУ внесла исполнителя в черный список на основе выводов лингвистической экспертизы, добавил Дехтяренко. В творчестве Моргенштерна пропагандируются «культ насилия и жестокости», а также распространение и употребление наркотиков, уточнил он.