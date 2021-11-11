Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украинское Госкино не разрешило показ комедии с Зеленским в роли Наполеона

Михаил Алимов

В мире
Украинское Госкино не разрешило показ комедии с Зеленским в роли Наполеона
Фото: president.gov.ua

Госкино Украины с 2015 года не выдает прокатное удостоверение комедийному фильму «Ржевский против Наполеона» Марюса Вайсберга. Роль французского императора в нем исполнил президент страны Владимир Зеленский. Об этом в четверг, 11 ноября, заявили в издании «Украинские новости» со ссылкой на данные Госкино.

Все компании получали отказ с 2015 года, потому что одну из ролей в картине исполнил российский юморист Юрий Гальцев. Он также с 2015 года находится в особом перечне лиц, объявленном украинскими властями. Его представители создают угрозу национальной безопасности Украины и показ фильмов с такими персонажами запрещен законом «О кинематографии», передают «Известия».

Зеленский не только сыграл в картине одну из главных ролей, но и выступил продюсером фильма. Вместе с ним его создавали Сергей и Борис Шефиры, которые были коллегами президента по студии «Квартал 95».

В сентябре пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко заявил, что гастроли российского рэпера Моргенштерна запрещены на территории Украины. СБУ внесла исполнителя в черный список на основе выводов лингвистической экспертизы, добавил Дехтяренко. В творчестве Моргенштерна пропагандируются «культ насилия и жестокости», а также распространение и употребление наркотиков, уточнил он.

Читайте также:
Владимир ЗеленскийкинопоказУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте