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Польские власти заявили о вовлеченности «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе

Михаил Алимов

Политика
Польские власти заявили о вовлеченности «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе
Фото: Официальный аккаунт ПАО «Аэрофлот» в «Инстаграме»

Польша имеет информацию, которая свидетельствует о вовлечении российской компании «Аэрофлот» в миграционный кризис на границе страны с Белоруссией. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясина.

— Да, у нас есть такая информация, — передает его слова ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что компания якобы поддержала акцию по доставке к польской границе людей с Ближнего Востока, которую организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ясина также подтвердил информацию о возможном введении Евросоюзом санкций в отношении «Аэрофлота». По его словам, такая возможность рассматривается, но это не означает их обязательное введение.

До этого первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае введения санкций в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» РФ может рассмотреть вопрос о запрете полетов для западных авиакомпаний над территорией страны. Россия может ввести аналогичные санкции в отношении компаний, которые сильно зависят от ее географического положения. Если западные санкции коснутся отдельных лиц, то Россия будет вправе ввести аналогичные меры в отношении должностных лиц авиакомпаний.

В ночь на 11 ноября сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают введение санкций в отношении компании «Аэрофлот». Информация представлена в рамках нового пакета ограничительных мер в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Также санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. ЕС может объявить о новых ограничениях уже в начале декабря.

На границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Толпы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии уже который день пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польская армия приведена в боевую готовность, а Литва собирается объявить режим ЧС. О желаниях мигрантов и о том, как будут развиваться данные события, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

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