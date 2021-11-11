Футбольный эксперт оценил перспективы сборной России попасть на ЧМ-2022

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

России для выхода на ЧМ-2022 надо прыгнуть выше головы и сохранить первое место в группе. Такое заявление сделал футбольный эксперт Андрей Малосолов.

Эксперт отметил, что матч против сборной Хорватии станет ключевым для российской команды. Именно там определится победитель, который получит право сразу выйти на чемпионат мира.

— Нас устраивает даже ничья, но когда мы рассчитываем на такой результат, то это плохо заканчивается. Поэтому играть надо и в сегодняшнем матче с Кипром, и в воскресном матче с Хорватией только на победу. Не надеяться на внешние обстоятельства и внешние силы, — отметил он в комментарии «360».

По его словам, если сборная России проиграет последний матч отборочного тура, то впереди команду ждет тяжелейший путь по работе в группе, куда отбирают команды, занявшие вторые места.

Со сборной Кипра российская команда встретится на стадионе в Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября. С командой Хорватии российской сборной предстоит сыграть в Сплите в ближайшее воскресенье.

До этого эксперт назвал слабое звено российской сборной.