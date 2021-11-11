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Песков рассказал о возможности нового разговора Путина с Меркель

Дарья Чентаева

Политика
Песков рассказал о возможности нового разговора Путина с Меркель
Фото: Администрация президента РФ

Новый телефонный разговор главы России Владимира Путина с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель возможен, Кремль проинформирует, когда он состоится. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Он возможен, этот разговор. Когда он состоится, мы вас проинформируем, — сообщил Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В среду, 10 ноября глава российского государства Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель обсудили по телефону миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Разговор состоялся по инициативе германской стороны. В ходе беседы глава РФ предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском.

В этот же день Песков сообщил о договоренности Путина и Меркель провести новый телефонный разговор. Ожидается, что он будет длиться на протяжении нескольких часов.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

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