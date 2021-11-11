Бывший президент ЮАР Фредерик де Клерк умер на 86-м году жизни

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Умер бывший президент ЮАР Фредерик де Клерк, ему было 85 лет. Об этом сообщили в фонде политика в четверг, 11 ноября.

— С глубочайшей грустью фонд Ф. В. де Клерка вынужден объявить, что бывший президент Ф. В. де Клерк мирно скончался у себя дома сегодня утром после борьбы с раком — мезотелиомой, — говорится в сообщении.

Семья покойного вскоре сделает объявление насчет процедуры похорон, отмечается на сайте фонда.

Фредерик де Клерк родился 18 марта 1936 года в Йоханнесбурге. В 1972 году его избрали депутатом парламента ЮАР, а спустя два года он был переизбран на ту же должность.

В период с 1978 по 1980 год политик занимал пост министра шахт, охраны окружающей среды и энергетики ЮАР. Де Клерк возглавил МВД в 1982 году, а затем был избран главой Национальной партии в 1989 году.

С 15 августа 1989 года он был исполняющим обязанности президента ЮАР, а с 14 сентября 1989 года по 1994 год — президентом. Политик освободил из тюрьмы Нельсона Манделу, после чего в 1993 году они оба стали лауреатами Нобелевской премии мира.