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Путин выступит на конференции по искусственному интеллекту

Иван Юминов

Технологии
Путин выступит на конференции по искусственному интеллекту
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин примет 12 ноября участие в конференции по искусственному интеллекту. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 11 ноября.

— 12 ноября президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 в рамках мероприятий по случаю 180-летия Сбербанка, — говорится в сообщении.

Глава государства намерен выступить перед гостями и участниками мероприятия. Кроме того, он ознакомится с презентациями финалистов конкурса по искусственному интеллекту для детей, отмечает РИА Новости.

10 ноября в Кремле сообщили, что Путин 12 ноября примет участие в саммите АТЭС, где обсудит вопросы восстановления экономик стран региона после пандемии коронавируса. В ходе саммита, как уточняется, планируется обсудить вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определить ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года. Саммит пройдет в режиме видеоконференции под председательством Новой Зеландии.

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